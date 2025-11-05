Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanı’nda meydana gelen kazada, S.Ç. idaresindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Murtaza Caddesi yönünden gelerek otobüs durağında yolcu indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada, kavşak içerisinden yürüyerek geçen yaya Fatma Kartalkanatlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Kartalkanatlı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile cenaze nakil aracı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartalkanatlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

