05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 19:29
Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanı’nda meydana gelen kazada, S.Ç. idaresindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Murtaza Caddesi yönünden gelerek otobüs durağında yolcu indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada, kavşak içerisinden yürüyerek geçen yaya Fatma Kartalkanatlı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Kartalkanatlı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile cenaze nakil aracı sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartalkanatlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü S.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor
"53 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor"
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kilis’te halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ağın’da yöresel leblebi yapımı etkinliği
Ağın’da yöresel leblebi yapımı etkinliği
Kurtarma çalışmaları kontrollü yürütülmelidir
"Kurtarma çalışmaları kontrollü yürütülmelidir"
Facianın nedeni gevşek zemin kayması olabilir
“Facianın nedeni gevşek zemin kayması olabilir”
Kastamonu’da anne ve oğuldan 3 gündür iz yok! A Haber bölgede
Kastamonu'da anne ve oğuldan 3 gündür iz yok! A Haber bölgede
Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!
Trafik felç, yoğunluk yüzde 89’a ulaştı!
Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı
Kedi ile farenin dostluğu şaşırttı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yangın paniği
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın paniği
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Daha Fazla Video Göster