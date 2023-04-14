Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede | O anlar kamerada

Son dakika haberine göre Kilis’te Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'ta ağır hasarlı 4 katlı boş bir bina çöktü. Kilis'te ağır hasarlı binanın çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüleri kaydeden vatandaşlar çöken binanın içerisinde 2 hurdacının bulunduğunu söyledi. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.