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Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede | O anlar kamerada

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Giriş: 14.04.2023 18:18
Son dakika haberine göre Kilis’te Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'ta ağır hasarlı 4 katlı boş bir bina çöktü. Kilis'te ağır hasarlı binanın çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüleri kaydeden vatandaşlar çöken binanın içerisinde 2 hurdacının bulunduğunu söyledi. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.
4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede
4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede
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