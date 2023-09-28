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Kılıçlı sokak muharebesi kamerada

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Giriş: 28.09.2023 11:06
Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, saldırganlardan biri de tartıştığı kişilere kılıç çekti. O anlar kameralara yansıdı.
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
Kılıçlı sokak muharebesi kamerada
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