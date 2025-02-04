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Kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak

Kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 11:44
Zeytinburnu'ndaki bir camide bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, iddiaya göre engelli tuvaletini tekmeleyerek kontrol ettiği için kendisini uyaran temizlik görevlisi Osman Amaç'ı (38) yumruklayarak dövdü. Çenesi kırılan ve kısmi yüz felci geçiren Amaç ameliyat olurken, boksörden de şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak
Kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak
Kick boksçudan cami görevlisine öldüresiye dayak
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