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Kent meydanına buzdan uçak gemisi yapıldı

İHA
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Giriş: 04.01.2021 17:43
Son dakika haberi... Çin'in Harbin kentinde buzdan oyularak yapılan dev uçak gemisi hayranlık uyandırdı. Kent meydanına inşa edilen buzdan gemi, büyük ilgi görüyor.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'de buzdan bir uçak gemisi inşa edildi. Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning'dan esinlenerek yapılan buzdan gemi, 50 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikte yapıldı. Gemi, 19 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 3 haftada tamamlandı. Kent meydanına inşa edilen buzdan gemi, büyük ilgi görüyor.

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