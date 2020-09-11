Kent kameraları ile tek tek tespit edilip ceza kesiliyor! Maske takmayanlar dikkat

Haziran ayının ilk günlerinde 700-800 bandında seyreden yeni vaka sayısı son günlerde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yeni tedbirler alındı. O tedbirlerin başında ise 81 il genelinde maske yasağı geliyor. Bu kapsamda Kocaeli kent güvenlik binasında yaklaşık 3 bin kamerayla kent genelinde maske yasağına uymayanlar tek tek tespit edilip en yakın ekiplere bildiriliyor ve haklarında cezai işlem uygulanıyor. A Haber muhabir Hakan Süer çalışmaları canlı yayında yerinde izledi.

Haziran ayının ilk günlerinde 700-800 bandında seyreden yeni vaka sayısı son günlerde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yeni tedbirler alındı. O tedbirlerin başında ise 81 il genelinde maske yasağı geliyor. Bu kapsamda Kocaeli kent güvenlik binasında yaklaşık 3 bin kamerayla kent genelinde maske yasağına uymayanlar tek tek tespit edilip en yakın ekiplere bildiriliyor ve haklarında cezai işlem uygulanıyor.

A Haber muhabir Hakan Süer çalışmaları canlı yayında yerinde izledi.