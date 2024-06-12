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Kene kabusu yeniden başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 13:30
Son 5 günde 3 kişi kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Kene ısırmaları neden arttı, nelere dikkat edilmeli? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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