Kene kâbusu tekrar başladı, alanında uzman isim uyarıları sıraladı

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yoğun olarak görülen ve bulaştığı insanı ölüme kadar götürebilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü vakaları artmaya başladı. Kene tarafından taşınan virüsü anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

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