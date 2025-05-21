21 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kene kâbusu tekrar başladı, alanında uzman isim uyarıları sıraladı
Kene kâbusu tekrar başladı, alanında uzman isim uyarıları sıraladı

Kene kâbusu tekrar başladı, alanında uzman isim uyarıları sıraladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2025 13:07
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yoğun olarak görülen ve bulaştığı insanı ölüme kadar götürebilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü vakaları artmaya başladı. Kene tarafından taşınan virüsü anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kene kâbusu tekrar başladı, alanında uzman isim uyarıları sıraladı
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Opera İzmir 5 yıldır bitirilemedi
“Opera İzmir” 5 yıldır bitirilemedi
Otomobil refüje çıktı sürücü yaralandı
Otomobil refüje çıktı sürücü yaralandı
Çocuklar gökyüzünü renklendirdi
Çocuklar gökyüzünü renklendirdi
Kene kâbusu tekrar başladı!
Kene kâbusu tekrar başladı!
Çekilişi duyan mağazanın önüne koştu
Çekilişi duyan mağazanın önüne koştu
2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
15 yaşındaki sürücü kaza yaptı!
15 yaşındaki sürücü kaza yaptı!
Polisi alarma geçiren sürücü!
Polisi alarma geçiren sürücü!
1,5 milyonluk sahte kaşar operasyonu!
1,5 milyonluk sahte kaşar operasyonu!
Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı
Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı
Palalı saldırgan kamerada
Palalı saldırgan kamerada
Daha Fazla Video Göster