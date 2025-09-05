05 Eylül 2025, Cuma

Kazaya karışan plakasız motosiklet trafikten men edildi
Kazaya karışan plakasız motosiklet trafikten men edildi

Kazaya karışan plakasız motosiklet trafikten men edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 00:38
Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, toptancılar sitesi istikametine seyreden Yakup A. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta otomobile arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine polis ekibi çağırıldı. Adrese gelen ekipler yaptığı incelemede motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Sorgulama ve kaza raporunun ardından motosiklet trafikten men edilerek oto parka çektirildi. Sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 lira para cezası kesilirken, motosiklet sürücüsünün arkadaşı basın mensuplarına "Çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.
