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Kazakistan’da tren kazası: 8 vagon raydan çıktı

İHA
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Giriş: 27.03.2024 15:58
Kazakistan’ın Aktöbe bölgesinde meydana gelen tren kazasında 8 vagon raydan çıktı.

Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe bölgesindeki Şalkar-Zhem demiryolu hattında 58 vagondan oluşan bir yük tren raydan çıktı. Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 8 vagonun raydan çıktığı belirtildi.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerinde onarım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Kazanın nedeninin araştırılması için özel komisyon kurulduğu kaydedildi.

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Tren kazası: 8 vagon raydan çıktı
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