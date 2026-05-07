Kaz Dağları'nda arıcılık sezonu açıldı: Doğanın altın mirası için nefes kesen mücadele

Dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip bölgelerinden biri olan Kaz Dağları'nda, arıcılık sezonu büyük bir coşkuyla ve yoğun bir mesaiyle başladı. Bölgedeki benzersiz endemik bitkilerin özlerini toplayan arıların ürettiği ballar, kalitesiyle pazarın en çok talep gören ürünleri arasında ilk sırada yer alıyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer, arıların adeta istilası altındaki üretim sahasına girerek, doğanın kalbindeki o zorlu ve hummalı çalışmayı yerinde görüntüledi.