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Kayserili mucit füzeyi andıran deniz aracı yaptı! A Haber ekranlara taşıdı

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Giriş: 03.07.2021 15:50
Güncelleme:03.07.2021 16:01
Kayserili mucit Ali Yiğit, kendi imkanlarıyla füzeyi andıran bir deniz aracı yaptı. Çalışmaları tamamlandığında deniz üzerinde saatte 250/300 km hızla gidebilen, elektrikli olarak geliştirilen deniz aracı yolcu taşımacılığında kullanabilecek. A Haber ekiplerinden Engin Gökdemir’in konuğu olan mucit Ali Yiğit süreci A Haber ekranlarında anlattı.
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