Kayserili mucit füzeyi andıran deniz aracı yaptı! A Haber ekranlara taşıdı

Kayserili mucit Ali Yiğit, kendi imkanlarıyla füzeyi andıran bir deniz aracı yaptı. Çalışmaları tamamlandığında deniz üzerinde saatte 250/300 km hızla gidebilen, elektrikli olarak geliştirilen deniz aracı yolcu taşımacılığında kullanabilecek. A Haber ekiplerinden Engin Gökdemir’in konuğu olan mucit Ali Yiğit süreci A Haber ekranlarında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN