03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Kayserili mucit füzeyi andıran deniz aracı yaptı! A Haber ekranlara taşıdı
Kayserili mucit Ali Yiğit, kendi imkanlarıyla füzeyi andıran bir deniz aracı yaptı. Çalışmaları tamamlandığında deniz üzerinde saatte 250/300 km hızla gidebilen, elektrikli olarak geliştirilen deniz aracı yolcu taşımacılığında kullanabilecek. A Haber ekiplerinden Engin Gökdemir’in konuğu olan mucit Ali Yiğit süreci A Haber ekranlarında anlattı.