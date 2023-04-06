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Kayseri'de otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan otobüs devrildi

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 08:40
Asrın afeti'nin ardından yardım için deprem bölgesine giden Bağcılar Belediyesi ekibi, dönüş yolunda kaza geçirdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 18'i de yaralandı.
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