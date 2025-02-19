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Kayseri’de çocukların ilginç anları kamerada! Biri kardan adam yıktı... Diğeri Cenaze namazına durdu

Kayseri'de çocukların ilginç anları kamerada! Biri kardan adam yıktı... Diğeri Cenaze namazına durdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 14:14
Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Han Demirdoğan, oturdukları apartmanın bahçesine kardan adam yaptı. Bir süre sonra bahçeye giren başka bir çocuk kardan adamı tekme atarak yıktı. Akşam saatlerinde eve gelen Demirdoğan, kardan adamının yıkıldığı görünce büyük üzüntü yaşadı. Kardan adamın yanına giden Mehmet Han, cenaze namazı kıldı. O anlar da küçük çocuğun ailesi tarafından kaydedildi.
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Kayseri’de çocukların ilginç anları kamerada! Biri kardan adam yıktı... Diğeri Cenaze namazına durdu
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