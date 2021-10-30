30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri'de bir kadın eşinin şiddetinden kaçmak için balkona çarşaf asıp alt kata inmek isterken yere düştü

Kayseri'de bir kadın eşinin şiddetinden kaçmak için balkona çarşaf asıp alt kata inmek isterken yere düştü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2021 09:03
Güncelleme:30.10.2021 09:11
Kayseri'de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.Ö., kocası Y.Ö.'den şiddet görmeye başladı. Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta pazarcılar arasında ’tezgahımı devirdin’ kavgası
Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası
Balon balığıyla mücadele!
Balon balığıyla mücadele!
Konya’da yeni obruk oluştu!
Konya'da yeni obruk oluştu!
Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Kontrolden çıktı köprü korkuluklarına çarptı
Kontrolden çıktı köprü korkuluklarına çarptı
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Yeni vaka sayısı düşüyor! 29 Ekim verileri açıklandı
Yeni vaka sayısı düşüyor! 29 Ekim verileri açıklandı
Bodrum’da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü
Bodrum'da korkutan patlama! Asfalt yerinden söküldü
İstanbul’da ilginç kaza! 2 araç aynı anda takla attı
İstanbul’da ilginç kaza! 2 araç aynı anda takla attı
7’den 70’e 29 Ekim coşkusu
7’den 70’e 29 Ekim coşkusu
Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli
Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli
Daha Fazla Video Göster