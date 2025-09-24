24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı

Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 14:06
Deprem bölgesi Kayseri'de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile tatbikat yapıldı. A Haber muhabiri Yağmur Aksu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Esenyurt’ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Çöp dağları büyüyor!
Çöp dağları büyüyor!
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Üsküdar’da kanlı infaz
Üsküdar'da kanlı infaz
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
35 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
35 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Hemzemin geçitten geçmek isterken trene çarptı
Hemzemin geçitten geçmek isterken trene çarptı
Bireysel başvurularda UYAP dönemi!
Bireysel başvurularda UYAP dönemi!
2025 Şahinbey’de aile yılı
2025 Şahinbey'de aile yılı
İzmir’de susuz günler kapıda
İzmir'de susuz günler kapıda
Daha Fazla Video Göster