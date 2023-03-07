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Kayseri 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı

DHA
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Giriş: 07.03.2023 15:20
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.
Kayseri 4.7 büyüklüğündeki deprem
Kayseri 4.7 büyüklüğündeki deprem
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