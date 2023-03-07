07 Mart 2023, Salı
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Kayseri 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehrin her tarafından hissedilirken, vatandaşlar sokağa döküldü. AFAD ekipleri saha da çalışma yapıyor.