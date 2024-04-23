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Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu | Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 23:44
Güncelleme:23.04.2024 23:44
Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin ettiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. İşte detaylar...
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Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme!
Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme!
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