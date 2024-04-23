Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu | Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı

Balıkesir Valiliği, Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin inceleme altına alındığını, araştırma faaliyetlerinin ettiğini açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. İşte detaylar...

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