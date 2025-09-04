05 Eylül 2025, Cuma

Kayıp fizikçi cezaevinde çıktı! Vizesi bittiği için tutuklanmış

Kayıp fizikçi cezaevinde çıktı! Vizesi bittiği için tutuklanmış

Giriş: 04.09.2025 23:35
Amerika’da yaşayan Türk bilim adamı Furkan Dölek’ten günlerdir haber alınamıyordu. Önemli projelerde görev alan Türk fizikçinin, vizesi iptal edildiği için tutuklandığı ortaya çıktı. Çocuklarının hayatından endişe eden Adana’daki ailesi ise bu gelişmeyle birlikte bir nebze olsun rahat nefes aldı.
