Kayıp çobandan müjdeli haber geldi İlk sözleri: "Bir parça ekmek ve su..."

Erzurum'da üç gündür haber alınamayan 70 yaşındaki çoban Abdurrahman Kansu için yürütülen arama çalışmaları müjdeli haberle sonuçlandı! Yoğun sis ve bataklık arazide Jandarma, JAK ve sivil toplum kuruluşlarının iz sürdüğü zorlu operasyonun ardından, kayıp çoban ve sürüsü sağ salim bulundu. Bir askerin sırtında bataklıktan çıkarıldığı o anlara ve ailenin sevinç gözyaşlarına A Haber ekibi tanıklık etti.

