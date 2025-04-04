Kaybolan genç kızın cansız bedeni ağaca aslı halde bulundu

Sultangazi'de oturan 24 yaşındaki Elif Acar salı günü 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ardından bugün sabah saatlerinde Acar'ın cenazesi evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif Acar'ın cenazesi ceset torbasına konularak gelen cenaze aracına taşındı. Hastaneye kaldırılan cenaze daha sonra da otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

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