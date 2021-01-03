Kayak merkezlerinde son durum ne? Kuraklık etkiledi mi? Kar yağışı var mı? A Haber ekipleri aktardı

Son dakika haberi... Kuraklık kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kar yağışları var mı? A Haber ekipleri kayak merkezlerindeki son durumu canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Kuraklık kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kar yağışları var mı? A Haber ekipleri kayak merkezlerindeki son durumu canlı yayında anlattı.