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Kayak merkezlerinde son durum ne? Kuraklık etkiledi mi? Kar yağışı var mı? A Haber ekipleri aktardı
Son dakika haberi... Kuraklık kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kar yağışları var mı? A Haber ekipleri kayak merkezlerindeki son durumu canlı yayında anlattı.
Son dakika haberi... Kuraklık kayak merkezlerini nasıl etkiledi? Kar yağışları var mı? A Haber ekipleri kayak merkezlerindeki son durumu canlı yayında anlattı.