23 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı: O anlar kamerada
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı: O anlar kamerada

Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2025 00:36
Olay, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir şahıs motosikletinden çıkardığı nacak ile karşısındaki şahsa saldırdı ve kovaladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile iki taraf uzaklaştırılırken saldırgan, "Ya sen öleceksin ya ben öleceğim bak göreceksin çocuklarının önünde seni vuracağım. Unutma bu lafımı. Vallahi billahi vuracağım" diyerek tehdit etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı: O anlar kamerada
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Bursa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 3 yaralı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Kontrolü kaybetti: Caddeyi birbirine kattı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Polis Taksim Meydanı’nda kuş uçurtmadı
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı!
Madde bağımlısının yardım edin çığlığı paniğe yol açtı
Madde bağımlısının “yardım edin” çığlığı paniğe yol açtı
Erzurum’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Erzurum'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Kaçak elektrik denetimi yapan dron silahla vuruldu
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Bakanlıktan pestisit önlemi! B-reçete sayesinde ilaca sınır geldi
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gelin alma merasiminde dehşet anları!
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Gaziantep’te 32 kilo skunk ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı
Daha Fazla Video Göster