Kavga ettiği şahsa nacak ile saldırdı: O anlar kamerada

Olay, merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada bir şahıs motosikletinden çıkardığı nacak ile karşısındaki şahsa saldırdı ve kovaladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile iki taraf uzaklaştırılırken saldırgan, "Ya sen öleceksin ya ben öleceğim bak göreceksin çocuklarının önünde seni vuracağım. Unutma bu lafımı. Vallahi billahi vuracağım" diyerek tehdit etti.

