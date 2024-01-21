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Kat kat giyinenler dikkat! Kalın giyinmek hasta edebilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2024 21:22
Malum kış mevsimindeyiz. Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için kat kat giyiniyoruz. Uzmanlar ise soğuk havalarda kat kat giyinmenin sanılanın aksine hastalıklara davetiye çıkarabileceğini söylüyor. Peki kış mevsiminde doğru kıyafet tercihi ne olmalı? İşte uzmanından yanıtları...
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