16 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi! Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi! Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2024 17:57
Trabzon Limanı’ndan Ukrayna’ya doğru yola çıkan yük gemisi Romanya açıklarında kontrolden çıktı. Mürettebat tahliye edilirken gemi Kastamonu açıklarına kadar sürüklendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Telefon dolandırıcılarına operasyon!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Estetik mağdurlarına Cerrahpaşa eli!
Şanlıurfa’da sokak köpeği terörü!
Şanlıurfa'da sokak köpeği terörü!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Kastamonu açıklarındaki gemide batma tehlikesi!
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Üçlü virüs salgını ne kadar tehlikeli?
Ayvalık’ta evleri su bastı
Ayvalık'ta evleri su bastı
Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına saldırdı
Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına saldırdı
Hediyelik eşya dükkanında hırsızlık
Hediyelik eşya dükkanında hırsızlık
Manisa’da köprü yıkıldı heyelan oldu
Manisa'da köprü yıkıldı heyelan oldu
Esenyurt’ta cadde ortasında gasp kamerada
Esenyurt'ta cadde ortasında gasp kamerada
Sağlık ekibi uyandırınca ’ben ölmedim mi ya’ dedi
Sağlık ekibi uyandırınca 'ben ölmedim mi ya' dedi
Üst solunum yolu enfeksiyonu uyarısı!
Üst solunum yolu enfeksiyonu uyarısı!
Daha Fazla Video Göster