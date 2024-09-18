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Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Kartal’da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 16:47
Yangın, Kartal Esentepe Mahallesi Yeditepe Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlere teslim olan binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis yangına ilişkin çalışma başlattı.
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