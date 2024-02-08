08 Şubat 2024, Perşembe
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Kars'ta karlar üzerinde sürü halinde ortaya çıktılar! Görüntülerken neye uğradığını şaşırdı
Kars'ın Selim ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen telefona sarıldı. Karlı arazide sürü halinde ilerleyen hayvanlar saniye saniye bakın nasıl görüntülendi…