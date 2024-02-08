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Kars'ta karlar üzerinde sürü halinde ortaya çıktılar! Görüntülerken neye uğradığını şaşırdı

AA
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Giriş: 08.02.2024 13:43
Kars'ın Selim ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir vatandaş gördüğü manzara karşısında hemen telefona sarıldı. Karlı arazide sürü halinde ilerleyen hayvanlar saniye saniye bakın nasıl görüntülendi…
Görüntülerken aracın önünü kestiler GÖRÜNTÜLERKEN ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

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