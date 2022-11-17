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Karşıyaka Belediyesi'nden tepki çeken girişim! Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan huzurevi satışa çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 17.11.2022 13:35
Karşıyaka Belediyesi Atatürk'ün annesinin adını da taşıyan huzurevini borç ödemesi için satışa çıkardı. Tepki çeken girişime ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Huzurevi neden satışa çıkarıldı? Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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