17 Kasım 2022, Perşembe
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Karşıyaka Belediyesi'nden tepki çeken girişim! Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan huzurevi satışa çıkarıldı
Karşıyaka Belediyesi Atatürk'ün annesinin adını da taşıyan huzurevini borç ödemesi için satışa çıkardı. Tepki çeken girişime ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Huzurevi neden satışa çıkarıldı? Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.