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Kars’ın tarihi kenti Ani’ye yoğun ilgi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 11:35
Güncelleme:29.06.2024 11:36
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Rengarenk çiçeklerle bezenen tariki kent ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Kars’ın tarihi kenti Ani’ye yoğun ilgi
Kars’ın tarihi kenti Ani’ye yoğun ilgi
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