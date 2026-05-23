A Haber Ukraynalı askerlerin eğitim alanında görüntüledi

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 5. yılına girerken, çatışmaların şiddeti her geçen gün artıyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, Rusya sınırına sadece 20 kilometre mesafedeki Sumi kentinde Ukraynalı askerlerin gerçekleştirdiği zorlu eğitimleri yerinde görüntüledi. 21. Mekanize Tugayı’nın eğitim alanında süren hazırlıklar, cephe hattındaki amansız mücadelenin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.