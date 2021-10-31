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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy'un babası kim? Fadik Sevin Atasoy'un babası Kurtlar Vadisini'nin usta oyuncusu Halo Dayı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.10.2021 11:45
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atasoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun babası ise kendisinden daha ünlü çıktı. Usta oyuncunun kızı olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan babası..
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