Kardeşlerim’in minik yıldızı Aylin Akpınar yaşıyla herkesi şaşırttı! Kardeşlerim’in Emel’i Aylin Akpınar bakın kaç yaşındaymış

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aylin Akpınar, sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Bugüne kadar İstanbullu Gelin ve Aşk Ağlatır gibi dizilerde rol alan oyuncu, Kardeşlerim'deki performansıyla Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Aylin Akpınar'ın yaşı merak konusu oldu. Peki Aylin Akpınar kaç yaşında?