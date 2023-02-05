05 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan’ın eşi bakın kim çıktı?
Evrim Doğan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...