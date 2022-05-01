Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan evli mi?

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e Gönül karakteriyle dahil olan Evrim Doğan, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...