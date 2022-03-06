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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin ablası bakın kim çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 10:17
atv ekranlarında fenomen haline gelen Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin genç oyuncuları tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Aybike karakterine hayat veren Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin kardeşi de hayran bıraktı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Melis Minkari'nin ablası...
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