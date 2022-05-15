15 Mayıs 2022, Pazar
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Kararsız sürücü bariyerlere çarptı
Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.