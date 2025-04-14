14 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Karaman’da lüks araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Karaman’da lüks araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’da lüks araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2025 10:59
Karaman’da bir otomobilin önünde giden cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun Konya-Karaman yönü, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karaman’da lüks araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Lüks araçların kazasında 1 can gitti!
Lüks araçların kazasında 1 can gitti!
60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor
60 yıldır geleneksel yöntemlerle zurna üretiyor
Tavuk dönere ne oluyor?
Tavuk dönere ne oluyor?
Allah bizim belamızı versin
"Allah bizim belamızı versin"
Urla’daki çevre kirliliğine 3.7 milyon TL ceza
Urla'daki çevre kirliliğine 3.7 milyon TL ceza
Kovulduğu iş yerinden tamire gelen elektrikli bisikleti çaldı
Kovulduğu iş yerinden tamire gelen elektrikli bisikleti çaldı
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
Ramiz Dayı... Pala... Laz Ziya...
Ramiz Dayı... Pala... Laz Ziya...
Gazeteci Murat Deveci vefat etti
Gazeteci Murat Deveci vefat etti
Nisanda lapa lapa kar yağışı
Nisanda lapa lapa kar yağışı
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
23 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
Daha Fazla Video Göster