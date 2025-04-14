Karaman’da lüks araçlar çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’da bir otomobilin önünde giden cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yolun Konya-Karaman yönü, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN