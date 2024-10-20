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Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 20.10.2024 12:26
Karaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
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Karaman’da hafif ticari araçla bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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