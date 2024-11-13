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Karalahananın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

Karalahananın faydaları bilimsel olarak kanıtlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.11.2024 09:24
Güncelleme:13.11.2024 09:24
Karadeniz Bölgesi'nin sofralarının vazgeçilmezi karalahana üzerine yapılan yeni bir tıbbi araştırma, bu bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine dair yanlış bilinenleri ortadan kaldırdı. Giresun'da 150 hasta üzerinde gerçekleştirilen araştırma, karalahananın "guatr" yaptığına dair halk arasında yaygın olan inancın gerçek olmadığını ortaya koydu. Aksine, yapılan çalışmalar, karalahananın antikanserojen, antioksidan özellikleri bulunduğunu, diyabet ve osteoporozdan korunmaya yardımcı olduğunu, ayrıca mideyi koruyucu etkilerinin de bulunduğunu gösterdi.
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