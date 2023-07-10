Karadeniz'de sel felaketi! Bolu Tüneli... Bartın... A Haber ekipleri sel bölgesinde

Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın'da ise sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan onlarca kişi helikopterlerle kurtarıldı. Selin vurduğu noktalarda A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan beri sürdürüyor.

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