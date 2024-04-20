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Karabük’te akılalmaz olay! Minibüsten inenler neye uğradıklarını şaşırdı: Başlarına taş yağdı

İHA
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Giriş: 20.04.2024 23:54
Karabük’te akılalmaz bir olay yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı.
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