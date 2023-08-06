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Kara melek dehşeti! Fenomen Gizem Karamelek'in kıskançlık krizi vahşete dönüştü! Darp, uyuşturucu ve cinsel istismar...

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Giriş: 06.08.2023 09:08
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan moda yarışmasında ünlenen Gizem Karamelek, erkek arkadaşıyla görüşmeye çalıştığı iddia edilen Kübra Z. adlı genç kadına dehşeti yaşattı. Kan donduran detaylar da ortaya çıktı.
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