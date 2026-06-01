Diplomasi masası devrildi: Müzakereler askıya alındı

Orta Doğu’da gerilim had safhaya tırmanırken, Tahran yönetiminden dünya gündemine bomba gibi düşen bir hamle geldi. A Haber muhabiri Ekber Karabağ’ın aktardığı bilgilere göre, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını artırarak ateşkes sürecini sabote etmesi üzerine İran, Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü dolaylı mesaj trafiğini tamamen durdurdu. Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı da Hürmüz ve Babülmendep boğazlarının kapatılabileceği yönünde dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı.