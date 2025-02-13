Kar yağınca mikroplar öldü mü? Hava soğuyunca hastalık azalır mı?

Kar İstanbul'u terk ediyor. Yağış çok yoğun olmasa da megakentte yaşayanları mutlu etti. Hatta son 2 günde sohbetlerin de ana başlığı oldu; "Kar yağdı mikroplar kırıldı" diyenler de oldu. Bununla ilgili genel bir algı var ama uzmanlar öyle demiyor. Hatta tam aksini söylüyor. İşte tüm detaylar…

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