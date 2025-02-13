13 Şubat 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kar yağınca mikroplar öldü mü? Hava soğuyunca hastalık azalır mı?
Kar İstanbul'u terk ediyor. Yağış çok yoğun olmasa da megakentte yaşayanları mutlu etti. Hatta son 2 günde sohbetlerin de ana başlığı oldu; "Kar yağdı mikroplar kırıldı" diyenler de oldu. Bununla ilgili genel bir algı var ama uzmanlar öyle demiyor. Hatta tam aksini söylüyor. İşte tüm detaylar…