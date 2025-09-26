Kapısı açık hareket eden minibüsten öğrenci böyle düştü

Olay, Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, öğrenciler şehir içinde toplu taşıma yapan minibüse bindi. Bu sırada minibüs kapısı açık olarak hareket edince, öğrencilerden biri yere düştü. Herhangi bir yaralanma olmazken, yerden kalkan öğrenci tekrar minibüse bindi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. Vatandaşlar, minibüslerin kapıyı kapatmadan hareket etmemesini istedi.

