24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Kanseri yenen Ali Asaf için balon uçurma etkinliği
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Demir ailesinin küçük çocukları Ali Asaf Demir, 8 aylıkken kansere yakalandı. 2,5 sene zorlu bir tedavi sürecinin ardından Asaf Demir kanseri yendi. Aile büyük mutluluk yaşarken baba Samet Demir sosyal medyadan bir paylaşım yaparak herkesi mutluluklarına ortak olmaya çağırdı. Baba Demir'in balon uçurma davetinde milyonlarca kullanıcıdan destek geldi.