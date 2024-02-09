Kanser hastasını dolandırdılar! Şifresini paylaştı dolandırıldı

Kanser olduğunu daha 2 ay önce öğrenmişti 48 yaşındaki hemşire Zeliha Tekin. Kazancının neredeyse her kuruşunu hastalığı için harcarken bir sabah gelen telefonla tüm hayatı kabusa döndü. Arayan dolandırıcılardı. İşte tüm detaylar…

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