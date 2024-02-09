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Kanser hastasını dolandırdılar! Şifresini paylaştı dolandırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 13:04
Kanser olduğunu daha 2 ay önce öğrenmişti 48 yaşındaki hemşire Zeliha Tekin. Kazancının neredeyse her kuruşunu hastalığı için harcarken bir sabah gelen telefonla tüm hayatı kabusa döndü. Arayan dolandırıcılardı. İşte tüm detaylar…
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