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Kan donduran olay! Aslan 6 yaşındaki çocuğa saldırdı | Dehşet anı kamerada

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Giriş: 02.05.2023 09:34
Filistin'de bir hayvanat bahçesindeki aslan, kafesteki açıklığı fırsat bilerek bir çocuğa saldırdı. Talihsiz olayda aslanın saldırdığı çocuk hayatını kaybetti. O anlar kameraya da yansıdı...
Kan donduran olay! Aslan 6 yaşındaki çocuğa... KAN DONDURAN OLAY! ASLAN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA...

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