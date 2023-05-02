Kan donduran olay! Aslan 6 yaşındaki çocuğa saldırdı | Dehşet anı kamerada

Filistin'de bir hayvanat bahçesindeki aslan, kafesteki açıklığı fırsat bilerek bir çocuğa saldırdı. Talihsiz olayda aslanın saldırdığı çocuk hayatını kaybetti. O anlar kameraya da yansıdı...

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