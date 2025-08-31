31 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı... O anlar kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2025 01:21
Güncelleme:31.08.2025 01:21
Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı kamyonet ile B.M. yönetimindeki 67 SA 356 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü de yaralanırken, B.M.'nin 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.M.'nin hayati tehlikesi olduğu kaydedildi.
