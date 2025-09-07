Kalpazanlar altının ayarıyla oynuyor

07 Eylül 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2025 05:21
Yatırımcının güvenli limanı altında dolandırıcılıların yeni yöntemi pes dedirtti. Altın alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, sahtekarların akıl almaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya soktuğunu belirtti. Ev almak için altınlarını bozdurmaya giden kadın hayatının şokunu yaşadı. 22 ayar olması gereken altını 14 ayar çıktı. Peki altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmeli? Altının sahte olduğunu anlamak mümkün mü? İşte yanıtı…
